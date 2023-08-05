جنبلاط يؤكد التمسك بمصالحة الجبل ويدعو لاستئناف التحقيقات بانفجار المرفأ
أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط "ضرورة تحقيق العدالة في ملف إنفجار المرفأ التي لن نصل إليها إلا باستئناف التحقيقات القضائية ومعالجة الإشكاليات ووقف التدخلات السياسية التي تعيق كشف الحقيقة كاملة"، معرباً في الذكرى السنوية الثالثة على "الفجيعة الوطنية والإنسانية" عن "التضامن مع عائلات الضحايا والجرحى والمتضررين"، مذكّرا في هذا المجال "بموقف الحزب الداعي الى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة حيثيات الانفجار والجهة المسؤولة عن إدخال نيترات الأمنيوم الى المرفأ والمستفيد من اخراج قسم منها ولمصلحة من؟!".
وتناول النائب جنبلاط في تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة ايضا الذكرى 22 سنة على مصالحة الجبل، مشددا على "التمسك بها وتوفير مقوّمات ثباتها وتعزيز عناصر تطويرها، كي تبقى راسخة بمفاعيلها على النحو الذي يؤكد على تاريخ الجبل ومستقبله".
في هذا الاطار التقى النائب جنبلاط الوزير السابق الياس حنا وعقيلته المحامية نورما الحداد وتناولا معه ذكرى المصالحة التي جرت في قصر المختارة، كذلك التقى مفوض الشوف في حزب "الوطنيين الاحرار" فادي المعلوف مع وفد حزبي، ولدعوته الى المشاركة في القداس الذي سيقيمه حزب الاحرار لراحة نفس الرئيس كميل نمر شمعون وعقيلته السيدة زلفا 19 الجاري في كنيسة سيدة التلة في دير القمر. والتقى ايضا رئيس "حركة الارز" عادل بيان مع عضوي المكتب السياسي رئيس هيئة انماء بعلبك الاجتماعية مايز شمص واسامة بيان ، بحضور النائبين د. بلال عبد الله ووائل ابو فاعور وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر والمستشار حسام حرب.