بالفيديو - مجلس مدينة هيوستن الأميركية يضيء للبنان تكريما لضحايا إنفجار 4 آب

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط "ضرورة تحقيق العدالة في ملف إنفجار المرفأ التي لن نصل إليها إلا باستئناف التحقيقات القضائية ومعالجة الإشكاليات ووقف التدخلات السياسية التي تعيق كشف الحقيقة كاملة"، معرباً في الذكرى السنوية الثالثة على "الفجيعة الوطنية والإنسانية" عن "التضامن مع عائلات الضحايا والجرحى والمتضررين"، مذكّرا في هذا المجال "بموقف الحزب الداعي الى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة حيثيات الانفجار والجهة المسؤولة عن إدخال نيترات الأمنيوم الى المرفأ والمستفيد من اخراج قسم منها ولمصلحة من؟!".
اندلع حريق في سوبر ماركت العاملية على طريق المطار في بيروت، بالقرب من مستودع الأقمشة الذي شبّت فيه النيران منذ 5 أيام ولا زالت الجهود مستمرة حتى الساعة لإخمادها.
أكد رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر ان القاع "لن تتنازل عن حقها بالوصول الى كامل اراضيها الحدودية تحت اي ظرف وحمايتها من القضم والاستيلاء ومنع الاشغال من اي نوع كان"، وحذر "اللبنانيين والسوريين الموجودين في سهل القاع من التمادي بالاعتداءات".