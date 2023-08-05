البحرين تطلب من رعاياها في لبنان مغادرته حفاظا على سلامتهم

نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية البحرينية اعلانها في بيان اليوم، إن المملكة طلبت من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسبب "النزاع المسلح"، وذلك حفاظا على سلامتهم