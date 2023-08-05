عملية إبتزاز هنيبال القذافي مستمرة في سجنه عبر مقايضته بالمال

كتب النائب غسان سكاف عبر حسابه على موقع X: "في ظل رئاسة شاغرة ومستسلمة لقدرها وفي ظل مطالبة حكومات الدول الخليجية رعاياها مغادرة لبنان وتزامنها مع أدنى درجات التصنيف الائتماني للبنان، يطالعنا بعض المسؤولين بتصريحات غير مسؤولة ستؤدي إلى فرملة بالون الموسم السياحي الواعد فيما المرحلة تتطلب القليل من الكلام والكثير من الأفعال، القليل من التواضع والكثير من المسؤولية، المرحلة تتطلب أكثر من شخطة قلم.

