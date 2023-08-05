عملية إبتزاز هنيبال القذافي مستمرة في سجنه عبر مقايضته بالمال

زار وفد من "حزب الله" برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر مقر حركة "فتح" في مدينة صيدا، والتقى أمين سر الساحة اللبنانية في الحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية اللواء فتحي أبو العرادات، في حضور أمين سر إقليم لبنان حسين فياض.
كتب النائب غسان سكاف عبر حسابه على موقع X: "في ظل رئاسة شاغرة ومستسلمة لقدرها وفي ظل مطالبة حكومات الدول الخليجية رعاياها مغادرة لبنان وتزامنها مع أدنى درجات التصنيف الائتماني للبنان، يطالعنا بعض المسؤولين بتصريحات غير مسؤولة ستؤدي إلى فرملة بالون الموسم السياحي الواعد فيما المرحلة تتطلب القليل من الكلام والكثير من الأفعال، القليل من التواضع والكثير من المسؤولية، المرحلة تتطلب أكثر من شخطة قلم.
نعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية عميد الصحافيين الرياضيين في لبنان الزميل يوسف برجاوي، "بعد صراع طويل مع المرض الذي تمكن منه في نهاية المطاف".