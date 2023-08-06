النهار: ميقاتي تابع التطوّرات المتّصلة بالبيانات التحذيريّة الصّادرة عن سفارات السعودية والكويت وألمانيا
أفادت معلومات رسمية، بحسب صحيفة النهار، أنّ "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تابع مع وزيري الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والداخلية والبلديات بسام مولوي، التطوّرات المتّصلة بالبيانات التحذيريّة الصّادرة عن سفارات المملكة العربية السعودية والكويت وألمانيا لرعاياها في لبنان".
وبنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية، أفادت المعطيات المتوافرة أنّ "الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع، وان الاتّصالات السياسيّة والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطاً متقدّمة، والأمور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الأمن أو استهداف المواطنين والمقيمين والسيّاح العرب والأجانب".