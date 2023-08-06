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محليات

مصادر قيادية فلسطينية للأنباء: نستبعد انتقال المواجهات العسكرية إلى سائر المخيمات في لبنان

2023-08-06 | 01:13
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مصادر قيادية فلسطينية للأنباء: نستبعد انتقال المواجهات العسكرية إلى سائر المخيمات في لبنان
مصادر قيادية فلسطينية للأنباء: نستبعد انتقال المواجهات العسكرية إلى سائر المخيمات في لبنان

استبعدت مصادر قيادية فلسطينية لصحيفة الأنباء الالكترونية، انتقال المواجهات العسكرية إلى باقي المخيمات في لبنان، لأن الوضع في مخيم عين الحلوة مختلف تماماً لما هو قائم في كل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، التي تنعم بالأمن والهدوء، وهي لا ترتبط على الاطلاق بما يحصل في عين الحلوة لان الأمن فيها ممسوك.

ووصفت المصادر الفلسطينية ما حصل في عين الحلوة بالمؤامرة على المخيم وسكانه المسالمين، متهمةً "جهات خارجية معروفة بالتآمر على المخيم وسكانه وتشويه صورة المقيمين فيه".

وفي السياق عينه، قلّلت مصادر أمنية لبنانية من خطورة تمدّد الاشتباكات في عين الحلوة إلى مناطق أخرى، ووصفت الأحاديث المتداولة في بعض وسائل الاعلام عن اكتشاف خيوط مؤامرة للقيام بعمليات اغتيال تستهدف قيادات سياسية لبنانية وعربية بأنه مجرد تهويل لزرع الرعب في قلوب اللّبنانيين. 
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محليات

مخيم عين الحلوة

الفلسطينيين

مصادر أمنية لبنانية

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