مصادر قيادية فلسطينية للأنباء: نستبعد انتقال المواجهات العسكرية إلى سائر المخيمات في لبنان

استبعدت مصادر قيادية فلسطينية لصحيفة الأنباء الالكترونية، انتقال المواجهات العسكرية إلى باقي المخيمات في لبنان، لأن الوضع في مخيم عين الحلوة مختلف تماماً لما هو قائم في كل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، التي تنعم بالأمن والهدوء، وهي لا ترتبط على الاطلاق بما يحصل في عين الحلوة لان الأمن فيها ممسوك.

