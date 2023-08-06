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محليات

النهار: ترحيب دولي بفرض عقوبات على بري..هو امتداد لحزب الله واستخدم كل الاجراءات البرلمانية لمنع انتخاب رئيس جمهورية

2023-08-06 | 01:38
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النهار: ترحيب دولي بفرض عقوبات على بري..هو امتداد لحزب الله واستخدم كل الاجراءات البرلمانية لمنع انتخاب رئيس جمهورية
النهار: ترحيب دولي بفرض عقوبات على بري..هو امتداد لحزب الله واستخدم كل الاجراءات البرلمانية لمنع انتخاب رئيس جمهورية

أفادت صحيفة النهار، بأنه "وسط تداعيات إحياء ذكرى انفجار المرفأ أثارت الرّسالة التي وجّهها أعضاء مجلس النواب الأميركي داريل عيسى، ودارين لحود وماكس ميلر، إلى وزير الخارجيّة الأميركيّ أنتوني بلينكن اهتماماً خصوصاً لجهة تضمّنها مطالبة للإدارة الأميركية بفرض عقوبات على الرئيس نبيه بري الذي اعتبروه امتداداً لحزب الله".

وكان موقّعو الرسالة أعربوا عن "القلق جرّاء الوضع اللبناني المتردّي"، مطالبين الولايات المتحدة باتّخاذ إجراءات حازمة تجاه المعرقلين، وأوضحوا أنّه "ولسبب غير مفهوم، يفضّل البعض في البرلمان الحفاظ على الوضع الراهن من أجل مكاسبهم السياسيّة والشخصيّة، مطالبين أميركا بفرض عقوبات، بما في ذلك تجميد أيّ أصول مقومة بالدولار، وبمن فيهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اعتبروه مُجرَّد امتداد لحزب الله، كما وجّهت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن في مناسبة 4 آب"، بحسب النهار.

وجاء في الرسالة التي وقّعها رئيس اللّجنة السيناتور الأميركي جايمس ريتش أنّ "على الإدارة الأميركية استخدام كلّ الوسائل الديبلوماسية المتاحة لتقديم المصالح الأميركية وإلّا سيسقط لبنان في قبضة إيران"، واعتبرت الرسالة "أنّ ما جرى في الجلسات الأخيرة لانتخاب رئيس لبناني أثبت أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه برّي هو مجرّد امتداد لحزب الله، واستخدم الإجراءات البرلمانية لمنع انتخاب رئيس للجمهورية".

ورحّبت الرسالة "بالأصوات الصادرة من أوروبا والتي تدعو إلى فرض عقوبات على برّي، وأكّدت الرسالة على ضرورة مواصلة دعم الجيش اللبناني كونه المؤسسة الوحيدة التي لا تزال قادرة على لعب دور رادع بوجه حزب الله".
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محليات

نبيه بري

صحيفة التهار

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