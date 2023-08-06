جان عزيز : المعلومات الفلسطينية أكدت وجود عملية عسكرية داخل مخيم عين الحلوة

أصدرت عائلة الطفلة نايا حنا بياناً، جاء فيه:

"حضرة الإعلاميين الكرام والأصدقاء والأٌقارب الأعزاء وجميع الأشخاص الذين أظهروا لنا تعاطفاً كبيراً ومحبة، نشكركم نيابةً عن نايا وعائلتنا بأكملها على أفكاركم الطيبة وصلواتكم، نايا فتاة قوية، وهي لا تزال تحارب لتعود إلينا، نطلب منكم فقط الاستمرار في الدعاء، وسنوافيكم بآخر مستجدات حالتها، ونأمل أن نعلن عن أخبار جيدة بمشيئة الله، يرجى التحلي بالصبر وعدم نشر أي أخبار كاذبة، لأنها تستنزف طاقتنا التي نحتاجها لدعم نايا وبعضنا البعض، استمروا في الدعاء لنايا!".