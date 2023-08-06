قوى الامن: توقيف شخص اعتدى على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد استدراجها إلى منزله

افادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، بأنه "بتاريخ 15-7-2023، ادعت مواطنة لدى مخفر صيدا الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي، ضد المدعو: ي. ع. (مواليد عام 1978، فلسطيني) بجرم التحرش والاعتداء على شقيقتها (مواليد عام 1981) وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد قيامه باستدراجها الى منزله. كما صرحت بأن الفاعل توارى عن الأنظار بعد افتضاح أمره.على الأثر، كُلِّفت مفرزة استقصاء الجنوب بكشف مكان المشتبه فيه وتوقيفه".

