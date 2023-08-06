ايلي الفرزلي : لا أستبعد أن العدو الاسرائيلي له مصلحة من الوضع في عين الحلوة

ايلي الفرزلي : لا أستبعد أن العدو الاسرائيلي له مصلحة من الوضع في عين الحلوة

