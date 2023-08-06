ايلي الفرزلي : فرض عقوبات على رئيس جمهورية أو رئيس مجلس نواب لأي دولة هو ضرب الصلاحية السيادية للبلد

حسين أيوب لـ"وهلق شو": قطر ومصر ضد فكرة العقوبات لكن الكونغرس الأميركي يدفع بقوة نحوها والسبب شخصيات لبنانية تدعو الى فرضها على رئيس مجلس النواب وعلى كل من يُقاطع جلسات انتخاب الرئيس