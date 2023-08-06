بري لـ"الجديد": بموضوع وسيم منصوري.. فليطبق قانون النقد والتسليف بحذافيره

الصحافي حسن الدرّ لـ"الجديد": الرئيس بري يعتقد ان استلام وسيم منصوري يضعه أمام خيارين اما الاستمرار بإجراءات سلامة وهي تتناقض مع قانون النقد والتسليف اما تطبيق القانون حيث لن يكون هناك سقف للدولار