بري لـ"الجديد": الموفد الفرنسي جان إيف لودريان تكلم معي نقلا عن اللقاء الخماسي طارحا الحوار الوطني وليس الحوارات المتفرقة

شارل جبور لـ"الجديد": عرضنا على لودريان ان تحصل الحوارات على طريقة نقاشات ثنائية والخروج بمواصفات المرشّح ومن ثم استطلاع الأسماء ووافق على هذه الصيغة مع مؤتمر صحافي جامع لكننا رفضنا هذا الأمر