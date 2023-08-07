"الاخبار": زيارة مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج حصلت بناءً على دعوة رسمية من مخابرات الجيش اللبناني

ذكرت صحيفة الاخبار ان زيارة مدير المخابرات الفلسطينية العامة ماجد فرج الى لبنان حملت تأويلات حول دوره في تحريض الحكومة اللبنانية على حركتَي الجهاد وحماس، ووصلت إلى اتهام بعض القوى الفلسطينية لفرج بتنسيق الصدام الأمني في المخيّم. إلّا أن مدير مخابرات الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي ومدير الأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري، أكّدا لـ"الأخبار" أن زيارة فرج لم تتناول أي حديث عن فصائل المقاومة الفلسطينية، بل تمحورت حول مسألتي التنسيق الأمني بين الأجهزة اللبنانية والفلسطينية، وحول أمن المخيمات الفلسطينية والمحيط اللبناني.

كما علمت "الأخبار" أن زيارة فرج حصلت بناءً على دعوة رسمية من مخابرات الجيش اللبناني.