"الاخبار" | منصوري لميقاتي : الرواتب بالليرة ... والاخير يستعين ببري
علمت صحيفة "الاخبار" أن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أول من أمس، وأبلغه أنه وأعضاء المجلس المركزي يرفضون صرف أي قرش واحد، سواء بالليرة أو الدولار . وهو ما دفع ميقاتي إلى ممارسة المزيد من الضغط محاولاً الاستعانة برئيس مجلس النواب نبيه بري.
"الاخبار" | منصوري لميقاتي : الرواتب بالليرة ... والاخير يستعين ببري
وقالت مصادر متابعة لـ"الاخبار" أن "رئيس الحكومة استمر بالضغط على منصوري، وحاول هذه المرة التحايل من خلال إقناع منصوري بأنه قادر على اتخاذ القرار الذي يريده حيث هناك الكثير من مواد قانون النقد والتسليف تجيز له بذلك وتغطيه". وخاصة أنه لم يتوافر عشرة نواب يقبلون بالتوقيع على اقتراح القانون لتقديمه في المجلس وحتى لو حصل ذلك فهناك استحالة بمروره في الهيئة العامة".
وقالت مصادر متابعة أن "منصوري رفض ما يطلبه ميقاتي وعاد وأكد له أن لا معاشات بالدولار، وأن هناك قرار في المجلس المركزي بعدم صرف دولار واحد من الإحتياطي مهما حصل".