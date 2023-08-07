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محليات

مصادر دبلوماسية لـ "اللواء" : اعتراض خليجي على تكؤ السلطة في لبنان في فرض سيادة الدولة وبسط الامن

2023-08-07 | 02:07
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مصادر دبلوماسية لـ &quot;اللواء&quot; : اعتراض خليجي على تكؤ السلطة في لبنان في فرض سيادة الدولة وبسط الامن
مصادر دبلوماسية لـ "اللواء" : اعتراض خليجي على تكؤ السلطة في لبنان في فرض سيادة الدولة وبسط الامن

مصادر دبلوماسية لـ "اللواء" : اعتراض خليجي على تكؤ السلطة في لبنان في فرض سيادة الدولة وبسط الامن

شكلت بيانات سفارات دول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة رعاياها الى الابتعاد عن نقاط التوتر، والذهاب بعيداً عن أماكن الاشتباكات، على خلفية ما حصل في عين الحلوة، والاستعداد للمغادرة، صدمة لدى الأوساط اللبنانية، وفق ما اشارت صحيفة "اللواء".

وفي السياق اعتبرت مصادر دبلوماسية لـ "اللواء" ان الموقف الخليجي يندرج في اطار اعتراض متكرر على تلكؤ السلطة في فرض سيادة الدولة وبسط الامن على كافة أراضيها..

الى ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة أن الملف الرئاسي المغيب عن المناقشات السياسية الواسعة لن يشهد تحريكا إلا في سياق إنجاز الردود على طرح الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان الذي يزور لبنان مجددا في الشهر المقبل بشكل مؤكد لاسيما إذا كانت هناك من تحضيرات محددة للحوار مع العلم أن المعلومات متضاربة في هذا الشأن والمواقف النهائية لم تتظهر بعد في حين تتكرر المطالبة من المعارضة بجلسات الانتخاب المتتالية.

ورأت المصادر أن الحكومة تحاول إنجاز الموازنة في السرعة المطلوبة على أن تحيلها إلى مجلس النواب وهنا يتطلق الاشتباك بشأن جلساتها في البرلمان ودستوريتها.

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