الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

مصلحة الأرصاد تنفي تعرض لبنان لموجة حر تتخطى فيها درجات الحرارة الـ 40 درجة: الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض في الحرارة

2023-08-07 | 02:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مصلحة الأرصاد تنفي تعرض لبنان لموجة حر تتخطى فيها درجات الحرارة الـ 40 درجة: الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض في الحرارة
مصلحة الأرصاد تنفي تعرض لبنان لموجة حر تتخطى فيها درجات الحرارة الـ 40 درجة: الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض في الحرارة

​نفت مصلحة الارصاد الجوية الأنباء المتداولة عن تعرض لبنان لموجة حر تتخطى فيها درجات الحرارة ال 40 درجة .

وفي السياق توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا يتحول بعد الظهر الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال، مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات في الفترة المسائية، ما يؤدي الى سوء في الرؤية و انعدامها أحيانًا.

وجاء في النشرة الآتي :

-الحال العامة:  طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة فوق معدلاتها بشكل محدود في الداخل، وتبقى ضمن معدلاتها على الساحل ترافقها رياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية  .

معدل شهر آب: معدل درجات الحرارة  في بيروت لشهر آب بين 25 و 33 درجة  وفي زحــلـة بين 18و 35 درجة مئوية.

وقالت المصلحة "لاصحة للأنباء التي تروج على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض لبنان لموجة حر تتخطى فيها درجات الحرارة ال 40 درجة ، بل طقس صيفي معتاد مع رطوبة متوسطة ."

اما الطقس المتوقع في لبنان بحسب المصلحة:

الإثنين:  قليل الغيوم يتحول بعد الظهرالى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل . تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد ، ويتكون الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

 

الثلاثاء:  غائم جزئيا يتحول بعد الظهر الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات في الفترة المسائية مما يؤدي الى سوء الرؤية و انعدامها احيانا بشكل كلي .

 

الأربعاء:  غائم جزئيا الى غائم مع استقرار في درجات الحرارة و استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى سوء الرؤية .

الخميس:  غائم جزئيا بالاجمال مع استقرار في درجات الحرارة وبقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى سؤ في الرؤية.

 

-الحرارة على الساحل من 25 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 27 درجة، في الداخل من 18 إلى 35 درجة.

 

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 25 و 45 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80%.

 

-حال البحر: مائج اجمالا ، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,53

-ساعة غروب الشمس:  19,34

مقالات ذات صلة
مصلحة الأرصاد تنفي تعرض لبنان لموجة حر تتخطى فيها درجات الحرارة الـ 40 درجة: الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض في الحرارة

محليات

مصلحة الارصاد الجوية

طقس لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
يعتدي على الفتيات جنسيًا بعد ان يتعرف عليهن ويقوم بابتزازهن... وقوى الأمن توقفه وتعمم صورته
"النهار"| صفقة "التردّدات": شراكة مافيويّة بين الطبقة الحاكمة والقطاع الخاصّ... القاضي ناصر يحقّق والقرار الاتّهامي قد يطال وزراء!

اقرأ ايضا في محليات

مولوي: لبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل
05:15

مولوي: لبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل

مولوي: لا مساومة على تطبيق القانون ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل

05:15

مولوي: لبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل

مولوي: لا مساومة على تطبيق القانون ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023