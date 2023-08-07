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محليات

يعتدي على الفتيات جنسيًا بعد ان يتعرف عليهن ويقوم بابتزازهن... وقوى الأمن توقفه وتعمم صورته

2023-08-07 | 03:29
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يعتدي على الفتيات جنسيًا بعد ان يتعرف عليهن ويقوم بابتزازهن... وقوى الأمن توقفه وتعمم صورته
يعتدي على الفتيات جنسيًا بعد ان يتعرف عليهن ويقوم بابتزازهن... وقوى الأمن توقفه وتعمم صورته

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان انه "في إطار العمل الذّي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي مختلف أنواع الجرائم، توافرت معلومات لدى مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة عن قيام أحد الأشخاص، بالإشتراك مع آخرين (العمل جارٍ لتوقيفهم)، باستدراج عدد من الفتيات إلى الفنادق

بعد أن يتعرّف عليهن إمّا من خلال وسائل التّواصل الاجتماعي أو بطرق أخرى، حيث يقوم باغتصابهن، وتصويرهنّ وسلبهنّ أموالهنّ، ومصاغهنّ بقوّة السّلاح، وابتزازهنّ.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تمكّنت إحدى الدوريّات بتاريخ 26-7-2023 من توقيف المشتبه به في محلّة عين المريسة، وتبيّن أنّه يُدعى  ي. ع. (مواليد عام 1989، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بالجرم ذاته، وقد تعرّفت إليه أربع فتيات وقعن ضحيّة أعماله، ورغبن بالادّعاء ضدّه."

وعممت المديريّة العامّة صورته، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، وطلبت "من اللواتي وقعن ضحيّة أعماله وتعرّفن إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائيّة، أو الاتّصال على الرقم: 810170-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة."

 
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يعتدي على الفتيات جنسيًا بعد ان يتعرف عليهن ويقوم بابتزازهن... وقوى الأمن توقفه وتعمم صورته

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قوى الامن

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