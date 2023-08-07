مولوي: لا نقبل اي تعرض لأمن اللبنانيين او العرب في لبنان.. والمطلوب عدم وجود أي مسلح على الاراضي اللبنانية ونحن لا ننفذ أجندات أحد

وتابع : "بالنسبة لنا علينا حفظ امن بلدنا ولا يجب ان يمتد ما يحصل في المخيمات الى خارجها "، مضيفا: "لا نقبل التفلت الامني في لبنان واي دعم لفصائل مسلحة في لبنان هو امر مرفوض ونرفض السلاح المتفلت ".

وقال مولوي: "لا نقبل اي تعرض لامن اللبنانيين او العرب في لبنان ، تعريض امن لبنان للخطر امر غير مقبول والجيش وقوى الامن يضبطون الامن على الارض".

وشدد مولوي على ان "لا امن بالتراضي"، وقال : "ما يطرح علامات استفهام هو كيف خلال كل هذه السنوات لم نعرف ان نؤسس دولة على كامل الاراضي اللبنانية تفرض سلطتها على كامل الاراضي وتحمي اللبنانيين الحل بالجيش والقوى الامنية".

وقال : "هناك مجموعات مسلحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش والجيش تصرف بدقة وحكمة وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف".

وتابع: "المطلوب عدم وجود أي مسلح على الاراضي اللبنانية ونحن لا ننفذ اجندات اي طرف".