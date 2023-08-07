مولوي: لا معطيات أمنية بخروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى

فاديا كيوان لـ #الرئيس تعليقاً على الاحداث في مخيم عين الحلوة : الحجم الذي اتخذته الاشتباكات يعني كاننا امام فصل من مسرحية ستصل الى نهاية مقررة مسبقا وهي طرح موضوع سلاح المخيمات على الطاولة