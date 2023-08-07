محمد بركات: هناك شروط لدى المجتمع الدولي لتلبية "الشحادة" وهذا الأمر لم يفهمه المسؤولون في لبنان بعد

علي العسيري لـ"#هنا_بيروت": لا معلومات لدي عن جهود عربية في الملف الرئاسي ومن غير المقبول أن يفرض الثنائي الشيعي رئيسًا على اللبنانيين وحان الوقت أن يتم "وضع لبنان أولاً"