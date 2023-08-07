الوكالة الوطنية: قطع طريق المساكن - صور بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على عدم جمع النفايات من البلدة
الوكالة الوطنية: قطع طريق المساكن - صور بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على عدم جمع النفايات من البلدة
افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان عددا من الشبان قطعوا طريق المساكن - صور بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على عدم جمع النفايات من البلدة اضافة الى حرق النفايات وتداعياته على المنطقة بأكملها ،الأمر الذي يزيد الاجواء تلوثاً ويحمل سموماً وأمراضاً ، فيما يشتكي الاهالي من الروائح التي وصلت الى منازلهم وباتت تشكل خطراً حقيقياً عليهم، مطالبين ب"إيجاد حل فوري قبل أن يتفاقم الوضع أكثر".