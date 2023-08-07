الوكالة الوطنية: قطع طريق المساكن - صور بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على عدم جمع النفايات من البلدة

الوكالة الوطنية: قطع طريق المساكن - صور بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على عدم جمع النفايات من البلدة