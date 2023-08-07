الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

الوكالة الوطنية: قطع طريق المساكن - صور بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على عدم جمع النفايات من البلدة

2023-08-07 | 06:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الوكالة الوطنية: قطع طريق المساكن - صور بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على عدم جمع النفايات من البلدة
الوكالة الوطنية: قطع طريق المساكن - صور بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على عدم جمع النفايات من البلدة

الوكالة الوطنية: قطع طريق المساكن - صور بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على عدم جمع النفايات من البلدة

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان عددا من الشبان قطعوا طريق المساكن - صور بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على عدم جمع النفايات من البلدة  اضافة الى حرق النفايات وتداعياته على المنطقة بأكملها ،الأمر الذي يزيد الاجواء تلوثاً ويحمل سموماً وأمراضاً ، فيما يشتكي الاهالي من الروائح التي وصلت الى منازلهم وباتت تشكل خطراً حقيقياً عليهم، مطالبين ب"إيجاد حل فوري قبل أن يتفاقم الوضع أكثر".
مقالات ذات صلة
الوكالة الوطنية: قطع طريق المساكن - صور بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على عدم جمع النفايات من البلدة

محليات

صور

نفايات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الوكالة الوطنية: مستخدمو "أوجيرو" يتجهون نحو التصعيد بسبب عدم قبض مستحقاتهم
مزايدة لإدارة وتشغيل حافلات النقل المشترك على خطوط السير و حمية يعلن التفاصيل...

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023