بوحبيب بحث ووزيرة خارجية جمهورية غانا في تطوير العلاقات وتسلم رسالة من نظيره الروماني لدعم المرشح بوكدان اوريسكو لانتخابات محكمة العدل الدولية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب وزيرة خارجية جمهورية غانا شيرلي ايوركور بوتشواي وتم البحث في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون والتنسيق في المحافل الدولية.

كما تم البحث في اعفاء حاملي الجوازات الديبلوماسية من التأشيرات وإطلاق مشاورات سياسية بين الوزارتين.

من ناحية أخرى تسلم الوزير بوحبيب رسالة من نظيره الروماني نقلها اليه سفير رومانيا لدى لبنان رادو كاتالين مارداري يطلب فيها دعم المرشح الروماني بوكدان اوريسكو لانتخابات محكمة العدل الدولية التي ستحصل في شهر تشرين المقبل .