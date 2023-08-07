يعقد مجلس الوزراء جلسةً عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.. ماذا في التفاصيل؟

يعقد مجلس الوزراء جلسةً عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.. ماذا في التفاصيل؟