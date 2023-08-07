ميقاتي في مستهل الجلسة الوزارية: تم إرجاء جدول الأعمال إلى الجلسة المقبلة والبحث سيقتصر فقط على الموازنة ومعطيات الأجهزة الامنية لا تدل على أي وضع أمني استثنائي

أبلغ رئيس الحكومة الوزراء نجيب ميقاتي، في مستهل الجلسة الوزارية، أن "جدول الاعمال سيتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة، وأن البحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة على امل الانتهاء منه في هذه الجلسة، أما موازنة العام 2024 فهي قيد الاعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع انجاز مشروع موازنة العام 2023، على أن يكون القرار لمجلس النواب بدمج الموازنتين معاً أو درسهما على حدة".