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محليات

ميقاتي في مستهل الجلسة الوزارية: تم إرجاء جدول الأعمال إلى الجلسة المقبلة والبحث سيقتصر فقط على الموازنة ومعطيات الأجهزة الامنية لا تدل على أي وضع أمني استثنائي

2023-08-07 | 08:52
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ميقاتي في مستهل الجلسة الوزارية: تم إرجاء جدول الأعمال إلى الجلسة المقبلة والبحث سيقتصر فقط على الموازنة ومعطيات الأجهزة الامنية لا تدل على أي وضع أمني استثنائي
ميقاتي في مستهل الجلسة الوزارية: تم إرجاء جدول الأعمال إلى الجلسة المقبلة والبحث سيقتصر فقط على الموازنة ومعطيات الأجهزة الامنية لا تدل على أي وضع أمني استثنائي

أبلغ رئيس الحكومة الوزراء نجيب ميقاتي، في مستهل الجلسة الوزارية، أن "جدول الاعمال سيتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة، وأن البحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة على امل الانتهاء منه في هذه الجلسة، أما موازنة العام 2024 فهي قيد الاعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع انجاز مشروع موازنة العام 2023، على أن يكون القرار لمجلس النواب بدمج الموازنتين معاً أو درسهما على حدة".

وأِشار ميقاتي إلى أن "وزير التربية طلب إصدار مرسوم بدورة استثنائية للامتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الاربعة سيتم إصداره نظراً لضيق الوقت".

وتابع رئيس الحكومة: "عقدت يوم السبت اجتماعاً مطولاً مع النائب الاول لحاكم مصرف لبنان، وكل ما ورد في الصحف اليوم لا يمت الى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنى عليي ان ابلغكم هذا الموقف، نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن لنا ثقة به، ومعالي وزير المالية في صدد البحث في الطريقة الانسب والاسرع  لمقاربة الملف، ونتمنى على معالي وزير المالية تزويدنا بالارقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة لاننا لا نريد حصول أي امر يتعلق بالرواتب والادوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها".
 
وأَضاف ميقاتي: "فيما يتعلق بالبيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، فإن معطيات الاجهزة الامنية لا تدل على اي وضع امني استثنائي، هناك اضطراب في مخيم عين الحلوة، وبالامس عقدت اجتماعا مطولا مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين امنيين لبنانيين واتفقنا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد".
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