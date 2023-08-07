الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

السفير السعودي في لبنان: دعوة السعودية رعاياها لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة

2023-08-07 | 09:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
السفير السعودي في لبنان: دعوة السعودية رعاياها لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة
السفير السعودي في لبنان: دعوة السعودية رعاياها لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة

إلتقى وفد من التجدد للوطن برئاسة شارل عربيد، سفير المملكة العرية السعودية الدكتور وليد البخاري وسلمه الورقة السياسية الأولى الصادرة عن التجدد.


وناقش المجتمعون سبل الخروج من الأزمة الداخلية في لبنان من خلال ما سيقوم به الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في المرحلة المقبلة، مكلفاً من لقاء الدول الخمس لجهة التأكيد على المعايير التي تسمح بتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين.

وجرى التأكيد على أهمية اتفاق الطائف واحترام تطبيقه، وأشار السفير البخاري في هذا الإطار إلى "المظلات الدولية التي أمنتها المملكة للبنان وأبرزها لقاء الدول الخمس  وما سبقه من بيان ثلاثي سعودي - فرنسي - أميركي والقمة الفرنسية - السعودية".

ولفت السفير السعودي إلى أن "دعوة السعوديين لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة وأن المملكة حريصة على مواطنيها أينما وجدوا ولا يمكن أن تفرط بهذا الموضوع"، لافتا إلى أن "المملكة كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان وان الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم".

من جهته، شكر عربيد للسفير السعودي اهتمامه وتقديره لما ورد في الورقة السياسية للتجدد وتم الأتفاق على استمرار التواصل،كما اكد عربيد على أهمية بناء منصات استقرار إقتصادي واجتماعي وسياسي.
مقالات ذات صلة
السفير السعودي في لبنان: دعوة السعودية رعاياها لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة

محليات

وليد بخاري

السفير السعودي في لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الاخبار"| محمود عباس لميقاتي : ملتزمون بالتهدئة في عين الحلوة
سماع أصوات قذائف مدفعية ثقيلة من داخل مزارع شبعا المحتلة ناتجة من مناورة لجيش العدو

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023