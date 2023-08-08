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محليات

لقاء تشاوري وزاري في الديمان اليوم ... وزارء يشاركون وآخرون يقاطعون

2023-08-08 | 01:23
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لقاء تشاوري وزاري في الديمان اليوم ... وزارء يشاركون وآخرون يقاطعون
لقاء تشاوري وزاري في الديمان اليوم ... وزارء يشاركون وآخرون يقاطعون

يعقد اليوم في الديمان "اللقاء الوزاري التشاوري" اذ أعلن وزراء المال والعمل والمهجرين والاتصالات والاشغال والاعلام في حكومة تصريف الأعمال مشاركتهم في اللقاء فيما اعلن آخرون مقاطعتهم له.

يعقد اليوم في الديمان "لقاء وزاري تشاوري" اثار انقساما بين الوزراء اذ أعلن وزراء المال والعمل والمهجرين والاتصالات والاشغال والاعلام في حكومة تصريف الأعمال مشاركتهم في لقاء الديمان.

في المقابل  اشارت صحيفة "النهار" الى ان وزراء "التيار الوطني الحر" سيقاطعون اللقاء اليوم ، كما اعلن مقاطعته وزير السياحة وليد نصار.

بدورها لفتت صحيفة "اللواء" الى ان اللقاء سيعقد بحضور المطارنة الموارنة  للبحث في موضوعي عودة النازحين السوريين وما يثار حول الشذوذ الجنسي وتشريعه بقانون.

الى ذلك كرر وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين في تصريح لـ"اللواء" أنه سيشارك في لقاء الديمان  لانه اولاً لقاء تشاوري وليس مجلس وزراء، وثانيا لأنه سيناقش موضوع النازحين السوريين في لبنان.

واضاف شرف الدين : " ان البطريرك الراعي سيزور الفاتيكان قريباً وسيطرح المساعدة في موضوع عودة النازحين، ما يدعم موقف لبنان في مواجهة قرار دول الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي، الذي دعا الى بقاء النازحين في لبنان ودمجهم في المجتمع اللبناني."

من جهته أبدى وزير الصناعة جورج بوشيكيان لـ"اللواء" ترحيبه بهذا اللقاء الذي ينعقد تحت قبة البطريركية المارونية، وأكد انفتاحه على كل  من شأنه أن يعكس صدى إيجابيا في البلد، معلنا أن الاجتماع أساسي لجميع المكونات والبطريركية تشكل مرجعية أساسية في البلد.

ونقلت اللواء عن مصادر وزارية أن الاجتماع لا يحل مكان مجلس الوزراء على الإطلاق إنما هو يحمل صفة التشاور مع سيد بكركي الذي ستكون لديه استفسارات بشأن بعض الملفات والعمل الوزاري.

من جانبها، اكدت اوساط حكومية ان اللقاء اليوم للتشاور في ملفات راهنة وضرورية لتمتين "الوحدة الوطنية"، نافية "ما يتم بثه من شائعات واقاويل كاذبة"، عن ان اللقاء سيتناول ملفات غريبة عن المجتمع وتعديل المناهج التربوية في شأنها".

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محليات

لقاء تشاوري وزاري

الديمان

نجيب ميقاتي

عصام شرف الدين

وليد نصار

الوطني الحر

البطريرك الراعي

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