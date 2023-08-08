الحاج حسن عرض مع "أكساد" تنفيذ مشاريع تنموية في سوريا ولبنان

التقى وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة الرئيس التنفيذي وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، و مشاركة المدير العام للمنظمة الدكتور ابراهيم آدم الدخيري ، المدير العام لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” المهندس نصر الدين العبيد ، في دمشق، وتم البحث في علاقات التعاون وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة وتنفيذ مشاريع تنموية في سوريا ولبنان.

واشار الحاج حسن الى أن "زيارة المنظمة إلى سوريا تأكيد على أن العلاقات العربية تبدأ من خلال الأمن الغذائي، والذي يؤثر إيجابا أو سلبا على المجتمعات العربية"، ولفت الى ان "هذه الزيارة أثمرت عن الشروع في تفعيل المركز التعليمي الإرشادي الأكاديمي في اللاذقية، والاطلاع على مشاريع عدة لمنظمة أكساد ولوزارة الزراعة في سوريا، بما يؤسس لعمل مشترك بحثي وتنفيذه مع الدول العربية كافة ، ولا سيما أن منظمة أكساد رائدة وفاعلة في المجالات البحثية، ونفذت عشرات المشاريع في الأردن والعراق والسودان ولبنان".

وختم:"من المشاريع التي تستهدفها المنظمة، الامن الغذائي ومدخلاته مثل القمح وسلالات الإنتاج والقطاع النباتي والحيواني والزراعات العطرية والتخفيف من الاحتباس الحراري ، ووضع رؤية جديدة للنظم الغذائية".