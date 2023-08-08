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محليات

جدول احصائي لقوى الأمن الداخلي عن الجرائم الهامّة المُرتكبة خلال أول 7 أشهر من العام الحالي

2023-08-08 | 02:59
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جدول احصائي لقوى الأمن الداخلي عن الجرائم الهامّة المُرتكبة خلال أول 7 أشهر من العام الحالي
جدول احصائي لقوى الأمن الداخلي عن الجرائم الهامّة المُرتكبة خلال أول 7 أشهر من العام الحالي

عممت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي جدولًا إحصائيًّا حول بعض الجرائم الهامّة المُرتكبة خلال أول 7 أشهر من العام 2023، مشيرة الى انه يوضح تراجعًا ملحوظًا مُقارنةً مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم.

عممت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي جدولًا إحصائيًّا حول بعض الجرائم الهامّة المُرتكبة خلال أول 7 أشهر من العام 2023، مشيرة الى انه يوضح تراجعًا ملحوظًا مُقارنةً مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم.

كما لفتت المديرية الى انه جرى توقيف/7,435/ شخصًا في خلال هذه الفترة.

واشار بيان قوى الامن الى ان أنّه وفي خلال شهر تموز المنصرم، شهدت نسبة الجريمة تراجعًا عما كانت عليه من الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 36%.

وأكدت المديريّة العامّة أنّه على الرّغم من الظّروف الصّعبة التي يمر فيها لبنان، فإنَّ عناصرها على أهبّة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنيّة لتأمين حماية اللّبنانيين والسيّاح والمقيمين على مختلف الأراضي اللّبنانية، وذلك بالتّعاون والتّنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنيّة. وهي تدعوهم إلى التحلّي بروح المسؤولية من خلال التّعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم التي يشاهدونها على رقم الطوارئ /112/، وأن يحرصوا كلّ الحرص على تطبيق القوانين النّافذة واحترامها، فالأمن مسؤوليّة مشتركة.

 
 
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جدول احصائي لقوى الأمن الداخلي عن الجرائم الهامّة المُرتكبة خلال أول 7 أشهر من العام الحالي

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