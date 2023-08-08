مزيد من التفاصيل حول اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان

بيان اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: دعوة القوى السياسية كافة إلى التشبث باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك والتخلي عن كلِّ ما قد يؤدي إلى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة