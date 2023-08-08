بيان اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: تطالعنا في هذه الأيام على صعد رسمية وغير رسمية مفردات خطاب مموه بدعاية الحداثة والحرية وحقوق الإنسان يناقض القيم الدينية والأخلاقية التي هي في صلب تكويننا النف