اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: للتعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحد من ازمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي

بيان اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: للتعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحد من ازمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل هذه المسألة بما يحفظ وحدة لبنان وهويته