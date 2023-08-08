اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: للتعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحد من ازمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي
بيان اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: للتعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحد من ازمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل هذه المسألة بما يحفظ وحدة لبنان وهويته
بيان اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: للتعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحد من ازمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل هذه المسألة بما يحفظ وحدة لبنان وهويته