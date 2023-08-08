الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
31
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
07:24
تسلا في مأزق خطير.. ثغرة أمنية تهدد نظام سياراتها!
02:45
نهاية مأساوية ... وفاة ايطالي تحت آلاف القوالب من الجبن
02:35
عرض نفسه للسعة عنكبوت خطير كي يتحول الى "سبايدرمان"!
02:31
لسعه قنديل وحامت حوله قروش ... صياد ينجو باعجوبة بعد بقائه 38 ساعة في البحر
02:26
بالفيديو - منزل يختفي في المياه بلمح البصر
محليات
مراسلة "الجديد": عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة
2023-08-08 | 05:58
A-
A+
مراسلة "الجديد": عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة
مقالات ذات صلة
مراسل "الجديد" : رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الفرنسية آن غريو
مراسل "الجديد": وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
مراسلة "الجديد": وصول الرئيس نبيه بري الى مجلس النواب
مراسلة "الجديد": عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة
محليات
"الجديد":
اللجنة
المركزية
لحركة
الأحمد
يلتقي
النواب
التينة
العودة الى الأعلى
جعجع : المسؤول عن الوضعية المأساوية التي وصلنا لها هو التحالف الشيطاني بين محور الممانعة والتيار الوطني الحر
اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان : للاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي ولبلورة موقف موحّد من ازمة النزوح السوري
اقرأ ايضا في محليات
11:08
باسيل: الصندوق الائتماني يُحدّد ما لدى الدولة من أموال وقدراتها على جذب الاستثمار وهو ملك للدولة اللبنانيّة 100%
11:08
باسيل: الصندوق الائتماني يُحدّد ما لدى الدولة من أموال وقدراتها على جذب الاستثمار وهو ملك للدولة اللبنانيّة 100%
11:07
باسيل: إتفاق أولي مع حزب الله على مسار إسم توافقي وتسهيل الإسم مقابل مطالب وطنية وما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها
11:07
باسيل: إتفاق أولي مع حزب الله على مسار إسم توافقي وتسهيل الإسم مقابل مطالب وطنية وما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها
11:00
باسيل: المطروح مع الحزب ليس تراجعا بل عمل سياسي وما تحدثنا عنه لكل اللبنانيين وليس للتيار من قانون اللامركزية الادارية والمالية وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب اقرارهما سلفا الى برنامج العهد
11:00
باسيل: المطروح مع الحزب ليس تراجعا بل عمل سياسي وما تحدثنا عنه لكل اللبنانيين وليس للتيار من قانون اللامركزية الادارية والمالية وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب اقرارهما سلفا الى برنامج العهد
يحدث الآن
محليات
11:08
باسيل: الصندوق الائتماني يُحدّد ما لدى الدولة من أموال وقدراتها على جذب الاستثمار وهو ملك للدولة اللبنانيّة 100%
محليات
11:07
باسيل: إتفاق أولي مع حزب الله على مسار إسم توافقي وتسهيل الإسم مقابل مطالب وطنية وما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها
محليات
11:00
باسيل: المطروح مع الحزب ليس تراجعا بل عمل سياسي وما تحدثنا عنه لكل اللبنانيين وليس للتيار من قانون اللامركزية الادارية والمالية وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب اقرارهما سلفا الى برنامج العهد
زوارنا يقرؤون الآن
11:07
باسيل: إتفاق أولي مع حزب الله على مسار إسم توافقي وتسهيل الإسم مقابل مطالب وطنية وما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها
07:52
اجواء لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام احمد في عين التينة
2023-01-05
بالفيديو - العثور على عملات لبنانية قديمة في جذع زيتون
11:00
باسيل: المطروح مع الحزب ليس تراجعا بل عمل سياسي وما تحدثنا عنه لكل اللبنانيين وليس للتيار من قانون اللامركزية الادارية والمالية وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب اقرارهما سلفا الى برنامج العهد
16:00
"وتراجع حساب العتيق ببالها".. صورة جديدة للسيدة فيروز
07:40
بالفيديو - اشكال في منطقة وادي الزينة تخلله اطلاق نار وانباء عن وقوع جريحين احدهما في حالة الخطر
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
08:00
جولة لمجلس الأمن على الخط الأزرق ... العميد شحادة: مزارع شبعا منطقة لبنانية محتلة والخط الازرق فيها لا نعترف به
07:52
اجواء لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام احمد في عين التينة
07:44
قيادة الجيش تنظم جولة ميدانية على طول الخط الأزرق لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمنِ الدولي المعتمدين في لبنان
07:41
بالفيديو.. إحتراق مولد للكهرباء في منطقة الجناح
07:40
بالفيديو - اشكال في منطقة وادي الزينة تخلله اطلاق نار وانباء عن وقوع جريحين احدهما في حالة الخطر
06:55
سيمون ابو فاضل: تباين بين الموقفين السعودي والفرنسي حول الاستحقاق الرئاسي ودينامية سعودية جديدة ستبدأ بأيلول
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
00:53
"الجمهورية" عن منصوري: لن يسقط قراري إلّا بإقالة أو رصاصة!
محليات
00:53
"الجمهورية" عن منصوري: لن يسقط قراري إلّا بإقالة أو رصاصة!
منوعات
14:52
"قتلوك وقتلوني".. أردني ينعي طفله والصور تبكي القلوب
منوعات
14:52
"قتلوك وقتلوني".. أردني ينعي طفله والصور تبكي القلوب
منوعات
14:54
طفلة حضرت عيد ميلاد بمنزل وعادت له لاحقاً لتلعب.. فقتلتها ربته
منوعات
14:54
طفلة حضرت عيد ميلاد بمنزل وعادت له لاحقاً لتلعب.. فقتلتها ربته
محليات
07:40
بالفيديو - اشكال في منطقة وادي الزينة تخلله اطلاق نار وانباء عن وقوع جريحين احدهما في حالة الخطر
محليات
07:40
بالفيديو - اشكال في منطقة وادي الزينة تخلله اطلاق نار وانباء عن وقوع جريحين احدهما في حالة الخطر
فن
07:32
اليكم حقيقة وفاة الفنان السوري عباس النوري
فن
07:32
اليكم حقيقة وفاة الفنان السوري عباس النوري
محليات
01:29
بري لـ"الجمهورية": ان لم نتوافق سندخل في دهليز مظلم
محليات
01:29
بري لـ"الجمهورية": ان لم نتوافق سندخل في دهليز مظلم
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023