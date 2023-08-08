بالفيديو - اشكال في منطقة وادي الزينة تخلله اطلاق نار وانباء عن وقوع جريحين احدهما في حالة الخطر

بالفيديو - اشكال في منطقة وادي الزينة تخلله اطلاق نار وانباء عن وقوع جريحين احدهما في حالة الخطر

وقع اشكال في منطقة وادي الزينة تخلله اطلاق نار فيما افادت انباء عن وقوع جريحين احدهما في حالة الخطر.