جولة لمجلس الأمن على الخط الأزرق ... العميد شحادة: مزارع شبعا منطقة لبنانية محتلة والخط الازرق فيها لا نعترف به

نظمت قيادة الجيش تنظم جولة ميدانية على طول الخط الأزرق لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمنِ الدولي المعتمدين في لبنان وتخلل الجولة عرض نقاط الخلاف مع العدوّ الصهيوني حول هذا الخط.

وفي السياق قال العميد منير شحادة المنسق الحكومي لدى قوات الطوارئ الدولية ان " الجولة اليوم للبعثات الدولية في لبنان كي نريهم وخاصة ونحن على أيام من التجديد لبعثة اليونوفيل في الامم المتحدة ولكي نريهم الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة ".

واضاف : " الاسرائيليون لا يحترمون القوانين وهم اليوم خرقوا المياه الاقليمية امام مرأى البعثات الدولية ".

وتابع شحادة : "اليوم لم يعد هناك ترسيم وسنستعيط عن هذه الكلمة بكلمة اظهار حدود "، مضيفا "حالياً نحن نقوم باظهار حدود وهناك 14 نقطة متحفظ او متنازع عليها ونحن نسميها مناطق محتلة بالاضافة الى مزارع شبعا ".

وقال: " مزارع شبعا منطقة لبنانية محتلة والخط الازرق فيها لا نعترف به".

وشدد شحادة على انه " لم يعد هناك شيء اسمه غجر وقد ارسلنا الى الامم المتحدة مراسلة تقول ان ما يسمى بالجزء الشمالي لقرية الغجر اصبح اسمه خراج بلدة الماري لان قرية الغجر قرية سورية والتمدد العمراني دخل الى الاراضي اللبنانية في خراج بلدة الماري ".