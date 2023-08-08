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محليات

بالجرم المشهود... قوى الأمن تلقي القبض على سارق دراجات ألية

2023-08-08 | 08:57
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بالجرم المشهود... قوى الأمن تلقي القبض على سارق دراجات ألية
بالجرم المشهود... قوى الأمن تلقي القبض على سارق دراجات ألية

أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"في إطار العمل المستمرّ الذّي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم لا سيّما المتعلّقة بسرقة الدرّاجات الآلية"

 

وبعد أن كثُرت في الآونة الأخيرة عمليّات السرقة من محلّة السوق الشعبي (سوق الأحد)، كثّفت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت تحريّاتها لمعرفة هويّة الفاعلين، وتمكّنت من تحديد هويّة أحدهم، ويُدعى م. م. (مواليد عام 1994، لبناني) وهو مطلوب بموجب خلاصة حكم.

 

وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه بالجرم المشهود أثناء قيامه بسرقة درّاجة آليّة من المحلّة المذكورة أعلاه، علمًا أنّه كان على متن درّاجة آليّة أقدم على سرقتها بالتاريخ عينه من محلّة المريجة بعد خلع مقودها.

 

وعُثر بحوزته على مظروف شفّاف بداخله حوالي /0،5/ غ. من مادّة الهيرويين.

 

كما وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه كان يقود درّاجة آليّة أقدم على سرقتها بالتاريخ عينه من محلّة المريجة.

 

وسُلّمت الدرّاجة إلى مالكتها، وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة بناء على إشارة القضاء المختصّ".

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