باسيل: إتفاق أولي مع حزب الله .. وننتظر ردّه!

جبران باسيل: حصل مؤخرا اجتماع مع فريق التقاطع حتى لا نبقى في موقع طرح مرشح مقابل آخر من دون اتفاق على تصور ونتمنى الا ينقطع الحوار والدعوة مفتوحة ودائمة