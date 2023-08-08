آخر المعطيات القضائية حول قضية الطفلة لين طالب .. لمتابعة البث المباشر:

معلومات "الجديد": النقاش في الكواليس السياسية يدور حول الاختلاف في الرؤى السياسية بين فرنسا والسعودية وهو ما سيظهر جليا في ايلول مع عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت