مراسلة "الجديد": القاضية سمرندا نصار حصرت الشبهات حول خال الطفلة لين طالب من خلال بعض الأدلة كنتائج فحص الحمض النووي و"داتا الهاتف" حيث يوجد عليه الكثير من صور للأطفال ما رفع الشك بأنه المُغتصب