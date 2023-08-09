حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لم يتبلغ موعد جلسة اليوم أمام الهيئة الاتهامية في بيروت

شقيق الياس الحصروني لـ"الجديد": لا نتّهم اي جهة على أمل أن يظهر التحقيق من هو الفاعل

شقيق الياس الحصروني لـ"الجديد": لا نتّهم اي جهة على أمل أن يظهر التحقيق من هو الفاعل