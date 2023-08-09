مراسلة "الجديد": حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لم يحضر الجلسة امام القاضي سامي صدقي وقد حضرت القاضية هيلانة اسكندر والوكيل القانوني لسلامة

شقيق الياس الحصروني لـ"الجديد": لا أعتقد ان لما حصل طابع سياسي وهناك من يريد أن يصطاد بالماء العكر

شقيق الياس الحصروني لـ"الجديد": لا أعتقد ان لما حصل طابع سياسي وهناك من يريد أن يصطاد بالماء العكر

شقيق الياس الحصروني لـ"الجديد": لا أعتقد ان لما حصل طابع سياسي وهناك من يريد أن يصطاد بالماء العكر

شقيق الياس الحصروني لـ"الجديد": لا نتّهم اي جهة على أمل أن يظهر التحقيق من هو الفاعل