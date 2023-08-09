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شقيق الياس الحصروني لـ"الجديد": لا أعتقد ان لما حصل طابع سياسي وهناك من يريد أن يصطاد بالماء العكر
شقيق الياس الحصروني لـ"الجديد": لا أعتقد ان لما حصل طابع سياسي وهناك من يريد أن يصطاد بالماء العكر
شقيق الياس الحصروني لـ"الجديد": لا نتّهم اي جهة على أمل أن يظهر التحقيق من هو الفاعل
شقيق الياس الحصروني لـ"الجديد": لا نتّهم اي جهة على أمل أن يظهر التحقيق من هو الفاعل
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بعد أيام على وفاته إكتشف أهل الضحية الياس الحصروني أن حادثة وفاته لم تكن بسبب حادث سير
2023-08-09 | 05:33
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بعد أيام على وفاته إكتشف أهل الضحية الياس الحصروني أن حادثة وفاته لم تكن بسبب حادث سير
بعد أيام على وفاته إكتشف أهل الضحية الياس الحصروني أن حادثة وفاته لم تكن بسبب حادث سير
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بعد أيام على وفاته إكتشف أهل الضحية الياس الحصروني أن حادثة وفاته لم تكن بسبب حادث سير
محليات
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