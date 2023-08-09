ميقاتي ترأس إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تطوير وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماع ال"اللجنة الوزارية المكلفة وضع خطة عمل تطوير وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية"، قبل ظهر اليوم في السرايا وشارك فيه وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل هنري خوري، المالية يوسف الخليل، الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، الصحة العامة فراس الأبيض والاقتصاد والتجارة أمين سلام.



وأعلن الوزير حجار بعد اللقاء:" عقدت "اللجنة الوزارية للاستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية" اجتماعا ، وكان المطلوب وضع تعديلات على الاستراتيجية في أيار 2022 وفقا للقرار الذي صدر بتعديل الاستراتيجية لتكون للبنانيين في شكل واضح، فقد كان هناك التباس بين اللبنانيين والمقيمين، وقمنا باعادة صياغة الاستراتيجية لتكون للبنانيين، ويكونوا وحدهم المستفيدين منها. اما كل من هو غير لبناني فيخضع للدعم من المؤسسات الدولية تحت الدستور والقوانين اللبنانية.

أضاف:" لقد أنهينا الصياغة وعرضناها اليوم على اللجنة الوزارية، وطلبنا من الوزراء ان يضعوا ملاحظاتهم عليها ولدينا مجال لغاية 22 الشهر الحالي لانهاء كتابة الاستراتيجية وتبنيها من مجلس الوزراء".



وزير المال ومنصوري

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير المالية يوسف الخليل والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري.

واعلن الوزير الخليل بعد الاجتماع: بحثنا في الشؤون المالية والنقدية، ويجب أن نكون على تواصل دائم حيال هذه الأمور ولنوقع على بعض القضايا.

وردا على سؤال هما يقال عن دفع الرواتب للقطاع العام هذا الشهر بالليرة اللبنانية قال: "سنقوم بجهدنا ليتقاضى الموظفون رواتبهم كالمعتاد مثل السابق.



العدل والشؤون الاجتماعية

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري ووزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار وتم خلال اللقاء البحث بملف النازحين السوريين.





وزيرة خارجية غانا

واستقبل رئيس الحكومة وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشواي على رأس وفد، وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.



وإجتمع رئيس الحكومة مع سفير لبنان في مصر علي الحلبي.



وفد اغترابي

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب أحمد الخير ووفدا من المغتربين اللبنانيبن في استراليا ضم الشيخ فايز سيف، المحامي خالد الخير والسادة: عمر ياسين، فاروق الشيخ،حافظ علم الدين، مصطفى محفوض، بهاء نشابة، جمال الخير، فواز زريقة وبسام ابراهيم .

وصرح النائب الخير بعد اللقاء:" زرنا دولة الرئيس مع وفد من المغتربين اللبنانيين في استراليا، حيث عرضوا لدولة الرئيس بعض المشاكل التي يواجهونها أكان على صعيد القنصلية أو على صعيد الإجراءات المرتبطة بالمراجع الروحية والدينية في لبنان، ووضع الرئيس هذه النقاط على جدوله ووعدنا بمتابعتها.