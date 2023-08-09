الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يوافق على قرض بقيمة 165 مليون دولار لمصرف الإسكان





إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان انطوان حبيب يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي .

واعلن حبيب بعد اللقاء: لقد اعلمنا رئيس مجلس الإنماء والإعمار الصديق المهندس نبيل الجسر مشكوراً بإعطاء "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" موافقته النهائية على القرض العربي البالغ 50 مليون دينار كويتي، بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان، جئنا نُسِرّ هذا الخبر إلى دولة الرئيس ميقاتي، وننقل إلى اللبنانيين من السراي الحكومي هذه البُشرى السارة، ولا سيما إلى ذوي الدخل المحدود والمتوسّط.



وأضاف: يتبع هذه الموافقة النهائية، التوقيع مع مصرف لبنان كي يباشر الصندوق بتحويل أموال القرض إلى الحساب المخصّص له في البنك المركزي بعد نفاذِه، وبالتالي يصبح اتفاق القرض نافذاً في القريب العاجل، ليكون بمثابة هديّة الصندوق العربي للبنانيين في هذه المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

وتوجّه حبيب "بخالص الشكر إلى الدول العربية ولا سيما دولة الكويت، والتي طالما وقفت إلى جانب لبنان في أحلك الظروف والمِحَن فكانت له السند الصلب والداعم الوافر"، كذلك خصّ بالشكر "رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي مديره العام الأستاذ بدر محمد السعد، ومجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس ميقاتي، ومجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه برّي، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار الصديق نبيل الجسر، وحاكميّة مصرف لبنان الممثلة بالحاكم السابق رياض سلامة والحاكم الحالي بالإنابة وسيم منصوري، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل برئاسة القاضية جويل فوّاز، وكل مَن ساهم في تسهيل هذا القرض لذوي الدخل المحدود والمتوسّط من اللبنانيين".

وردا على سؤال قال حبيب:" يمكّن هذا القرض من إعطاء قروض لنحو 6 آلاف وحدة سكنية اي 6 آلاف عائلة لبنانية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، علما بأن هذا القرض،كما ذكر رئيس الصندوق العربي تم نفاذه، واتخذ قرار بعدما استعمل لمدة 5 سنوات بالغائه والحمدلله أعاد الصندوق العربي السير به وتجديده باعادة اقراض الأموال لمصرف الاسكان بالدولار الأميركي على ان يكون سقف الإقراض 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و 50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط .