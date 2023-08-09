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2023-08-09 | 07:03
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معلومات "الجديد": تقرير الطبيب الشرعي أظهر ان الياس حصروني قُتل خنقًا وضُرب بالمسدس على رأسه وعند القفص الصدري ما أدى الى كسر ضلوعه وخرقها للرئة ثم تم رمي الجثة قرب موقع السيارة
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بيان عن أهالي عين إبل: آلة القتل ويد الغدر هي التي امتدت على بطل من بلاد الأرز
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