عائلة الياس الحصروني تُقيم عزاءاً في كنيسة سانت ريتا بحرش تابت لمتابعة البث المباشر:

أعطى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بتاريخ 9/8/2023، توجيهاته الى الدوائر المالية لتحويل 16 مليار إضافية للمستشفيات كمستحقّات لعلاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح مجموع ما تم تحويله عن مرضى غسيل الكلى خلال العام 2023 حوالي 116 مليار ليرة لبنانية، وبالتالي يؤكّد المدير العام بأن "الضمان ملتزم بسداد كلفة علاج غسيل الكلى شهرياّ لكافّة المستشفيات في لبنان".
استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض في مكتبه، النائب جهاد الصمد يرافقه مدير مستشفى سير - الضنية الحكومي الدكتور بشار جمال، وتم البحث في الأوضاع العامة التي تعني وزارة الصحة، وما تقوم به حاليا لمواجهة الصعوبات التي تواجهها وتواجه المواطنين في سبيل حصولهم على الخدمات الإستشفائية والطبية التي يحتاجونها.