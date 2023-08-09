عائلة الياس الحصروني تُقيم عزاءاً في كنيسة سانت ريتا بحرش تابت لمتابعة البث المباشر:

أعطى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بتاريخ 9/8/2023، توجيهاته الى الدوائر المالية لتحويل 16 مليار إضافية للمستشفيات كمستحقّات لعلاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح مجموع ما تم تحويله عن مرضى غسيل الكلى خلال العام 2023 حوالي 116 مليار ليرة لبنانية، وبالتالي يؤكّد المدير العام بأن "الضمان ملتزم بسداد كلفة علاج غسيل الكلى شهرياّ لكافّة المستشفيات في لبنان".

