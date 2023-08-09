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محليات

شقيق الياس الحصروني لـ"الجديد": لا أعتقد ان لما حصل طابع سياسي وهناك من يريد أن يصطاد بالماء العكر

2023-08-09 | 07:38
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شقيق الياس الحصروني لـ"الجديد": لا أعتقد ان لما حصل طابع سياسي وهناك من يريد أن يصطاد بالماء العكر
شقيق الياس الحصروني لـ"الجديد": لا أعتقد ان لما حصل طابع سياسي وهناك من يريد أن يصطاد بالماء العكر
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شقيق الياس الحصروني لـ"الجديد": لا أعتقد ان لما حصل طابع سياسي وهناك من يريد أن يصطاد بالماء العكر

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بعد وفاته بأيام .. فيديو يظهر أن ما حصل مع الياس الحصروني هو حادث مُدبّر .. البث المباشر على الرابط التالي:
شقيق الياس الحصروني لـ"الجديد": لا نتّهم اي جهة على أمل أن يظهر التحقيق من هو الفاعل

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كركي أعطى توجيهاته لتحويل 16 مليار إضافية للمستشفيات كمستحقّات لعلاج مرضى غسيل الكلى
11:32

كركي أعطى توجيهاته لتحويل 16 مليار إضافية للمستشفيات كمستحقّات لعلاج مرضى غسيل الكلى

أعطى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بتاريخ 9/8/2023، توجيهاته الى الدوائر المالية لتحويل 16 مليار إضافية للمستشفيات كمستحقّات لعلاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح مجموع ما تم تحويله عن مرضى غسيل الكلى خلال العام 2023 حوالي 116 مليار ليرة لبنانية، وبالتالي يؤكّد المدير العام بأن "الضمان ملتزم بسداد كلفة علاج غسيل الكلى شهرياّ لكافّة المستشفيات في لبنان".

11:32

كركي أعطى توجيهاته لتحويل 16 مليار إضافية للمستشفيات كمستحقّات لعلاج مرضى غسيل الكلى

أعطى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بتاريخ 9/8/2023، توجيهاته الى الدوائر المالية لتحويل 16 مليار إضافية للمستشفيات كمستحقّات لعلاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح مجموع ما تم تحويله عن مرضى غسيل الكلى خلال العام 2023 حوالي 116 مليار ليرة لبنانية، وبالتالي يؤكّد المدير العام بأن "الضمان ملتزم بسداد كلفة علاج غسيل الكلى شهرياّ لكافّة المستشفيات في لبنان".

الأبيض عرض مع الصمد وجمال شؤونا صحية وأوضاع مستشفى سير الضنية الحكومي
11:31

الأبيض عرض مع الصمد وجمال شؤونا صحية وأوضاع مستشفى سير الضنية الحكومي

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض في مكتبه، النائب جهاد الصمد يرافقه مدير مستشفى سير - الضنية الحكومي الدكتور بشار جمال، وتم البحث في الأوضاع العامة التي تعني وزارة الصحة، وما تقوم به حاليا لمواجهة الصعوبات التي تواجهها وتواجه المواطنين في سبيل حصولهم على الخدمات الإستشفائية والطبية التي يحتاجونها.

11:31

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استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض في مكتبه، النائب جهاد الصمد يرافقه مدير مستشفى سير - الضنية الحكومي الدكتور بشار جمال، وتم البحث في الأوضاع العامة التي تعني وزارة الصحة، وما تقوم به حاليا لمواجهة الصعوبات التي تواجهها وتواجه المواطنين في سبيل حصولهم على الخدمات الإستشفائية والطبية التي يحتاجونها.

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