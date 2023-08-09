مديرية الخزينة: حولنا إلى مصرف لبنان 6 مليارات و396 مليونا و532 الف ليرة لدفع مستحقات موظفي تلفزيون لبنان عن أيار وحزيران وتموز



أعلنت مديرية الخزينة في وزارة المال في بيان، أنها "حولت اليوم إلى مصرف لبنان، مبلغا وقدره 6 مليارات و 396 مليونا و532 الف ليرة لبنانية، كدفعة من مساهمة لدفع التعويض الموقت للعاملين في تلفزيون لبنان عن اشهر أيار وحزيران وتموز 2023".