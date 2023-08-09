الأبيض عرض مع الصمد وجمال شؤونا صحية وأوضاع مستشفى سير الضنية الحكومي

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض في مكتبه، النائب جهاد الصمد يرافقه مدير مستشفى سير - الضنية الحكومي الدكتور بشار جمال، وتم البحث في الأوضاع العامة التي تعني وزارة الصحة، وما تقوم به حاليا لمواجهة الصعوبات التي تواجهها وتواجه المواطنين في سبيل حصولهم على الخدمات الإستشفائية والطبية التي يحتاجونها.