كركي أعطى توجيهاته لتحويل 16 مليار إضافية للمستشفيات كمستحقّات لعلاج مرضى غسيل الكلى

أعطى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بتاريخ 9/8/2023، توجيهاته الى الدوائر المالية لتحويل 16 مليار إضافية للمستشفيات كمستحقّات لعلاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح مجموع ما تم تحويله عن مرضى غسيل الكلى خلال العام 2023 حوالي 116 مليار ليرة لبنانية، وبالتالي يؤكّد المدير العام بأن "الضمان ملتزم بسداد كلفة علاج غسيل الكلى شهرياّ لكافّة المستشفيات في لبنان".



وجدد كركي مطالبته جميع المستشفيات الالتزام بعدم تحميل المرضى أيّة فروقات مالية وبخاصّة أنّ علاج غسيل الكلى مغطّى 100% من قبل الضمان.



وكما باشر كركي باتّخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين، تمثّلت بتوجيه إنذارين الى كلّ من مستشفى البوار الحكومي والطبيب وديع ندرة المسؤول عن علاج مرضى غسيل الكلى، حملا الرقمين 1372 و1373 تباعاً بتاريخ 9/8/2023، وذلك لمخالفتهما أحكام العقود المبرمة مع الصندوق وتقاضي أموال كبدل علاج من المرضى المضمونين عن علاج غسيل الكلى في المشفى المذكور.



وتعهّد أنّه "لن يتوانى عن اتّخاذ اجراءات أكثر صرامة عند الضرورة، وذلك حماية لحقوق المضمونين".



كما طلب كركي من المستشفيات العمل على تأمين شروط الدفع لديها لناحية دفع إشتراكاتها وتأمين براءات الذمة اللازمة ومتابعة معالجة معاملاتها في المراكز والوحدات التابعة للصندوق، لتتمكن من قبض مستحقاتها سواء عن غسيل الكلى او المعاملات الإستشفائية العادية.